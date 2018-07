Twee vechtpartijen in Leuven 23 juli 2018

02u32 0

Een 22-jarige jongeman zonder verblijfplaats in België heeft zaterdagnacht in Leuven kopstoten en vuistslagen aan een 31-jarige man uit Anderlecht uitgedeeld. Die laatste sloeg op zijn beurt een fles stuk op het hoofd van de twintiger. De jongeman werd meegenomen door de politie en de Brusselaar moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht worden. Later die nacht werd in de buurt van de Oude Markt een 28-jarige Leuvenaar de toegang tot een café geweigerd omdat hij er in het verleden al voor problemen had gezorgd. Hij was hier niet mee akkoord en viel de portier van het café aan. De politie kwam erbij en de Leuvenaar mocht afkoelen in een politiecel. Vier andere mannen werden in de loop van de nacht eveneens naar het commissariaat gebracht om te ontnuchteren. (KAR)