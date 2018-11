Twee studio’s onbewoonbaar na keukenbrand Stefan Van de Weyer

18 november 2018

10u36 2 Leuven Op de Ijzerenmolenstraat in Heverlee zijn als gevolg van een uit de hand gelopen keukenbrand twee studio’s onbewoonbaar verklaard. Alles begon zaterdagavond bij een kortsluiting in de keuken van een studio op de zesde verdieping van Campus Irena. Tijdens de brand werden een honderd bewoners een half uurtje geëvacueerd.

Het vuur ontstond rond 21.40 uur toen er in de keuken tijdens het koken een kortsluiting ontstond. Dit bracht met zich mee dat de keuken en bij uitbreiding de kleine studio in een mum van tijd volledig in lichterlaaie stonden. De bewoonster kon gelukkig tijdig en zonder verwondingen ontkomen. Ondertussen probeerde de conciërge de eerste bluswerken te verrichten. De brandweer was snel ter plaatse en had alles geblust op een half uurtje. Tijdens die periode stonden een kleine honderd bewoners, die geëvacueerd waren, buiten te wachten.

Na afloop bleek de studio in kwestie onbewoonbaar door de brandschade. De onderliggende studio op de vijfde verdieping, werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard door de waterschade ontstaan tijdens de bluswerken. Beide bewoners van de appartementen zochten en vonden ondertussen elders opvang voor de komende periode.