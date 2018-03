Twee studenten moeten nachtje brommen 31 maart 2018

02u57 0 Leuven De Leuvense politie plukte vrijdagochtend twee dronken mannen van straat.

Een 25-jarige man uit Lokeren mocht zijn roes uitslapen in de politiecel nadat hij door een patrouille in de Mechelsestraat rond 4 uur van straat werd gehaald. De man kon nog amper op zijn benen staan en werd in de combi gelegd. Hij kon zijn dutje verder zetten in de cel.





Voor een 21-jarige man uit Kortessem die even na middernacht problemen veroorzaakte op de Oude Markt, eindigde zijn avondje in de cel. Tijdens een controle gaf hij een valse naam en geboortedatum. Omdat hij niet wilde meewerken werd hij meegenomen naar het commissariaat.





Daar bleek hij zijn portefeuille bij te hebben en kon zijn identiteit worden vastgesteld. (SVDL)