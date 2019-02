Twee personen bevangen door rook tijdens renovatiewerken KAR

10 februari 2019

10u42 0

Een bewoner en een arbeider zijn zaterdagmiddag bevangen geraakt door rook tijdens renovatiewerken in een huis op de Diestsevest in Leuven. Tijdens werken aan een terras aan de achterkant van het huis ontstond een brand. Er hing al snel een dikke zwarte rookwolk. Eén van de arbeiders slaagde erin het vuur snel met een tuinslang te blussen. Daardoor raakte de arbeider bevangen door de rookontwikkeling. Het verkeer op de Diestsevest werd een tijdje omgeleid om de brandweer haar werk te laten doen. Al het verkeer werd afgeleid via de tunnel. De twee personen die bevangen werden door de rook mochten na verzorging het ziekenhuis verlaten. De woning was niet onbewoonbaar.