Twee ongevallen aan verkeerswisselaar door gladde baan Stefan Van de Weyer

18 januari 2019

09u40 0 Leuven Op de verkeerswisselaar van de E314 naar de E40 in Heverlee zijn op een klein uur tijd twee ongevallen gebeurd door het gladde wegdek. Eerst ging een truck met oplegger in schaar rond acht uur, een klein uur later slipte een wagen en kwam deze naast de rijbaan terecht. Telkens bleef iedereen ongedeerd.

Een chauffeur verloor eerst de controle over zijn truck en kwam op de verkeerswisselaar van de E40 naar de E314 in de richting van Lummen in schaar te staan. Dit bracht flink wat hinder met zich mee, maar het gevaarte werd uit schaar gekregen zonder dat ze deze moesten takelen.

De bestuurder van een wagen slipte enkele minuten voor negen uur op het gladde wegdek toen hij van de E314 naar de E40 in de richting van Brussel overschakelde. De verkeershinder was onbestaande gezien hij na het slippen van de rijbaan verdween. De auto werd getakeld.