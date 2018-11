Twee nieuwe CNG-wagens voor Meer Mobiel Leuven Bart Mertens

28 november 2018

20u20 0 Leuven Het stadsbestuur van Leuven geeft vzw Meer Mobiel Leuven een duwtje in de rug met een toelage van 20.000 euro voor de aankoop van twee CNG-wagens. De organisatie organiseert vervoer voor Leuvenaars met een verminderde mobiliteit en een beperkt inkomen.

Schepen Myriam Fannes (sp.a): ‘De stad wil de basismobiliteit van haar inwoners blijven garanderen. Meer en meer mensen doen beroep op de vzw Meer Mobiel Leuven. Om aan deze stijgende vraag tegemoet te kunnen komen is de aankoop van een derde en een vierde voertuig dringend nodig. Om deze vrijwilligersorganisatie te ondersteunen, heeft de stad beslist een deel van de aankoopkosten op zich te nemen. We kiezen voor CNG-wagens omwille van de kleine ecologische voetafdruk.” Ook schepen Denise Vandevoort (sp.a) is blij dat de stad een bijdrage kan leveren aan de bewegingsvrijheid van minder mobiele mensen. “Mobiliteit is een basisrecht van iedereen. Veel mensen willen graag zo lang mogelijk thuis wonen maar dan moet er voldoende ondersteuning zijn als de mobiliteit een probleem wordt. Wij zien het als onze taak als stadsbestuur om erover te waken dat basisvoorzieningen zoals een goed mobiliteitsaanbod gegarandeerd zijn.”