Twee maanden cel voor dertiger die zwaaide met nepwapen KAR

11 januari 2019

16u10 0 Leuven Een 36-jarige man uit Kessel-Lo is veroordeeld tot twee maanden cel voor het bezit van een nepwapen.

urt B. zorgde op 9 oktober vorig jaar voor onrust in de Diestsestraat in Leuven. Hij stond er met het speelgoedwapen te zwaaien en richtte ermee naar voorbijgangers. Hij zou onder invloed geweest zijn. Enkele patrouilles gingen op zoek naar de man en konden hem even later aantreffen. Hij had het wapen nog steeds in de hand. B. stond op dat moment geseind voor andere feiten. De rechter veroordeelde hem tot twee maanden cel voor het bezit van het nepwapen. Voor de bedreigigen ging B. vrijuit. “De beklaagde is dakloos en kent een verslavingsproblematiek. Aangezien de beklaagde niet verschenen is voor de rechtbank kan een alternatieve straf of maatregel niet worden besproken”, aldus de rechter.