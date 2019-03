Twee keer levenslang verbod op houden van dieren en boete na schrijnend gevallen van verwaarlozing Stefan Van de Weyer

27 maart 2019

Twee vrouwen uit Leuven kregen bij verstek een levenslang verbod op het houden van dieren en een boete van 2.000 euro van de Leuvense strafrechter. Dit hadden ze te danken aan het gegeven dat ze tussen begin januari en 8 juli 2018 in Leuven twee honden, drie vogels en een konijn onheus behandelden. Ook een koppel uit Linter kreeg die straf, ze hadden enkele kippen en vogels gedumpt.

De dieren in Leuven leefden in onhygiënische omstandigheden en hadden geen water of voedsel ter beschikking. De boxer had onvoldoende bewegingsvrijheid. De dieren werden ook medisch amper opgevolgd, vooral bij een Maltezer was het schrijnend gezien deze een groot en pijnlijk kankergezwel vertoonde. Maria A. liet de dieren achter bij Melisa B. en keek er niet naar om. De tweede beklaagde verklaarde dat haar gameverslaving niet toeliet om de dieren deftig te verzorgen. Uiteraard vond de rechter dat geen geldig excuus.

“De feiten zijn zeer schrijnend. De dieren leefden in onhygiënische omstandigheden bij een beklaagde en zij werden ernstig verwaarloosd. Beiden geven blijk van een gebrek aan schuldinzicht en aan verantwoordelijkheidszin. De boete en het levenslang verbod op het houden van dieren moet de herhaling van soortgelijke feiten voorkomen”, oordeelde de strafrechter.

Ook een man en een vrouw uit Linter werden door de Leuvense strafrechter veroordeeld tot een levenslang verbod op het houden van dieren en 2.000 euro boete. Ze hadden zich in de zomer van 2017 ontdaan van een handvol kippen en verschillende vogels in Linter met de bedoeling zich ervan te ontdoen.

De rechter vond de feiten gepleegd door Kris T. en Silvana V.H., die nu beiden in Duitsland wonen, bijzonder schrijnend. “Beide beklaagden laten verstek gaan en nemen hun verantwoordelijkheid niet op. De kippen en vogels werden achtergelaten met de bedoeling zich ervan te ontdoen. Een effectieve boete en een levenslang verbod op het houden van dieren moet recidive bij beide beklaagden voorkomen”, kon uit het vonnis opgemaakt worden.