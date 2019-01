Twee jaar cel voor zware caféruzie KAR

15 januari 2019

12u17 0 Leuven Een dertiger uit het Limburgse Gingelom is tot twee jaar cel veroordeeld voor een uit de hand gelopen caféruzie in Leuven.

De feiten deden zich voor op 15 april 2016 aan café Marengo in de Diestsestraat. Peter V. (38) en zijn vriend Yuri U. zaten iets te drinken op het terras toen er heibel ontstond. Daarbij raakte het terras van het café beschadigd. Het duo werd achtervolgd door de cafébaas en enkele stamgasten om de schade aan het terras te verhalen op de twee. Er werd geroepen en getierd waarop V. een van de stamgasten een harde vuistslag verkocht. Het slachtoffer viel bewusteloos en kreeg nog slagen en stampen te verwerken van V. Ook de cafébaas moest delen in de klappen. “Uit de camerabeelden is gebleken dat de hoofdbeklaagde duidelijk het voortouw nam en de grootste agressor was”, merkte de rechter op in het vonnis. “Op een bepaald punt nam hij zelfs een aanloop om met een nog grotere kracht het slachtoffer op de grond te stampen.” De twee slachtoffers waren een tijd lang werkonbekwaam. De rechter veroordeelde Peter V. tot twee jaar cel met probatie-uitstel. Om het uitstel te behouden moet hij onder andere een agressiecursus volgen. Zijn kompaan kreeg zes maanden cel met uitstel. De schadevergoedingen aan de slachtoffers liepen op tot 20.000 euro.