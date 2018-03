Twee jaar cel voor Poolse die vluchtte met kinderen 24 maart 2018

02u44 0 Leuven De Poolse Anna Siedlecka (40) is in de Leuvense correctionele rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel voor parentale ontvoering. "Ik ben blij dat ik erkend word als slachtoffer", reageert haar ex Stefaan Van Rumst (41) uit Leuven. Maar daarmee heeft de man zijn kinderen nog niet terug.

De laatste keer dat hij zijn 9-jarige zoon en zijn dochter van 7 zag is alweer bijna een jaar geleden. Hij moest er voor naar Polen waar zijn ex zich schuilhoudt met de kinderen. "Een Belgische rechter heeft mij de kinderen toegewezen maar in Polen wil men dat vonnis niet bevestigen. Er werd wel een psychologisch onderzoek bevolen om te zien hoe de kinderen op mij reageren. Op die manier heb ik mijn zoon en dochter in mei vorig jaar 20 minuten gezien."





Geen misdrijf

De Poolse rechter besliste dat de zoon psychologische problemen zou ondervinden als hij bij zijn moeder zou worden weggehaald waardoor de procedure in hetzelfde straatje verzeild geraakte. Volgens de vader zou zijn ex de kinderen dingen influisteren en hen tegen hem proberen opzetten. Ondanks meerdere vonnissen en arresten lijkt er geen schot in de zaak te komen omdat parentale ontvoering in Polen geen misdrijf blijkt te zijn. Een arrest in juni voor het hof van Beroep in Brussel zou eindelijk uitsluitsel moeten brengen over de toewijzing van de kinderen. De Poolse heeft nog dertig dagen om beroep aan te tekenen tegen haar vonnis hier. Ze moet in totaal goed 13.000 euro schadevergoeding betalen aan de man van haar kinderen. (KAR)