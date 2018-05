Twee jaar cel voor overvaller 25 mei 2018

Een twintiger die illegaal in het land verblijft, is veroordeeld tot twee jaar cel voor een brutale overval begin dit jaar en voor poging diefstal. De man overviel op 31 januari een 27-jarige 's avonds een vrouw op de Naamsesteenweg in Heverlee. Toen het slachtoffer het zebrapad overstak, werd ze plots omver geduwd. De overvaller eiste daarop haar geld en gsm terwijl een kompaan op de uitkijk stond. Toen de vrouw 300 euro gaf, kreeg ze haar gsm terug. Een half uur later sloeg het duo opnieuw toe in de Hoveniersdreef. Toen had de twintiger het gemunt op een 26-jarige vrouw en haalde hij een mes tevoorschijn en wou hij de gsm van het slachtoffer maar die had niets op zak. Ze kon aanbellen bij een huis waarop de twee moesten vluchten. Agenten konden de twee even later klissen. De twintiger die het voortouw nam tijdens de overvallen werd veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De asielzoeker zit momenteel in de gevangenis van Hasselt. (KAR)