Twee jaar cel voor overval op nachtwinkel 28 april 2018

02u24 0 Leuven Twee Leuvense tieners zijn veroordeeld tot 2 jaar cel voor de overval op nachtwinkel Euro Food langs de Tiensesteenweg in Heverlee begin dit jaar. De 57-jarige uitbater 'Babul' Munsoor Hossain kreeg toen een messteek in de arm.

A.O. (19) en M.E.M. (18) gingen aan de haal met zo'n 2.000 euro maar konden al snel gevat worden. Er zou die nacht ook drugs in het spel geweest zijn bij het jonge overvallersduo. De jongste van de twee zou de andere aangezet hebben om de feiten te plegen. De tieners zitten sinds enkele maanden in voorhechtenis. Dat zou bij hun het nodige schokeffect gehad hebben. De rechter sprak de celstraf uit met uitstel voor de periode die de voorlopige hechtenis overschrijdt. Daarvoor moeten ze zich wel aan enkele voorwaarden houden. Zo mogen ze onder andere niet meer in aanraking komen met drugs, moeten ze een cursus 'dader in-zicht' volgen en werk zoeken of zich inschrijven voor een opleiding. Niemand stelde zich burgerlijke partij.





De nachtwinkeluitbater overleed daags na de overval. Volgens het parket was datechter niet het gevolg van de overval. (KAR)