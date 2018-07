Twee jaar cel voor GHB-gooier VEERTIGER SMEET DRUGSPAKKET MET SPUITEN OVER GEVANGENISMUUR KIM AERTS

31 juli 2018

02u25 0 Leuven De veertiger die een flesje GHB over de muur van de Leuvense hulpgevangenis smeet, is veroordeeld tot 2 jaar effectieve celstraf. De vriend die de drugs bestelde en zijn helpende ouders uit Tielt-Winge kregen gevangenisstraffen met uitstel.

Omdat hij nog openstaande schulden had bij zijn drugskameraad Jo A. (30) liet de 42-jarige Bjorn C. zich overhalen om zijn vriend in de Leuvense hulpgevangenis een handje te helpen. Zo gezegd, zo gedaan. C. pikte bij de ouders van de dertiger in Tielt-Winge het flesje GHB op dat verstopt zat in de struiken. Op 4 maart dit jaar smeet hij de drugs samen met nog wat speed en spuiten tijdens de wandeling over de muur van de gevangenis in de Maria Theresiastraat. Als bijen op honing vlogen 15 gedetineerden op de drugs. Acht gevangenen dronken effectief van het goedje waarna sommigen het bewustzijn verloren. Eentje verkeerde zelfs in levensgevaar en werd na reanimatie overgebracht naar spoed. Enkele gevangenen die uit de biecht klapten en camerabeelden verraadden de 42-jarige C.





Ontwenningskliniek

Voor het bezit en de aflevering van speed en GHB kreeg hij een effectieve celstraf van 2 jaar. Op uitstel kon de veertiger, zonder vast adres en gezien zijn verleden, niet meer rekenen. Volgens de rechter is de man enkel gebaat met een residentiële behandeling maar zijn advocaat bracht daarover geen stukken bij. A. daarentegen kon nog wel rekenen op een straf met uitstel ondanks zijn drugsverleden. "Om hem toe te laten te bewijzen dat het hem deze keer menens is", aldus de rechter in het vonnis. De dertiger zit ondertussen in een Antwerpse ontwenningskliniek. Hij verklaarde zich akkoord met het naleven van strikte voorwaarden. Hij moet zich verder residentieel laten behandelen en zich onthouden van elk druggebruik. Om dat te bewijzen zal ook zijn urine regelmatig getest worden. Als hij zich niet aan de afspraken houdt, verdwijnt hij voor twee jaar achter de tralies. De boete van 8.000 euro wordt dan ook effectief.





Speed in handtas

De ouders van A. werden veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel. Dat ze niet zouden geweten hebben wat er met het flesje GHB ging gebeuren, veegde de rechter van tafel. Luc A. (60) en Josiane C. (61) zaten net als de twee anderen een tijdje in voorhechtenis na een positieve huiszoeking. Daar werd naast GHB en cannabis ook nog cocaïne gevonden. In de handtas van de moeder staken vier capsules speed. Ze gaf toe niet vies te zijn van een lijntje nu en dan. Een voorwaarde om niet terug in de cel te vliegen is dat de zestiger zich psycho-medisch laat begeleiden en de drugs afzweert. Alleen dan is de celstraf en de boete van 8.000 euro met uitstel. Haar man moet 120 euro effectief betalen. Hij kreeg geen voorwaarden mee naar huis.