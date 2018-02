Twee inbrekers met juwelen aan de haal 12 februari 2018

Twee inbrekers hebben zaterdagmiddag ingebroken in een appartement langs de Pieter Nollekensstraat in Kessel-Lo. De daders klommen via de regenafvoerbuis naar het terras op de eerste verdieping. Daar sloegen ze de ruit van een schuifraam in en doorzochten de hele flat. Er werden juwelen gestolen. Een vrouw uit de buurt belde onmiddellijk de politie toen ze twee onbekenden van het terras zag springen. Die kon de betrokkenen niet meer aantreffen. Het labo deed een sporenonderzoek. (SPK)