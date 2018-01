Twee inbraken 02u31 0

De bewoonster van een woning in de Huttelaan in Heverlee ontdekte maandagnamiddag dat er bij haar ingebroken werd. Het keukenraam aan de achterzijde van de woning werd stuk geslagen. De hele woning werd doorzocht en overhoop gehaald. Het exacte nadeel is nog niet bekend aangezien niet alle bewoners thuis waren. Het gerechtelijk labo werd verwittigd voor sporenonderzoek.





In de nacht van maandag op dinsdag werd ingebroken in een handelszaak op de Ambachtenlaan in Heverlee. De ploegen werden omstreeks 3 uur naar daar gestuurd nadat het inbraakalarm er in werking was getreden. Bij de aankomst bleek er effectief ingebroken te zijn. De toegangsdeur van de zaak werd open gebroken.





De personeelsruimtes en de kassa's werden doorzocht. De verdachten gingen aan de haal met 1.400 euro cash geld. (ADPW)