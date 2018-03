Twee dronkaards in cel te slapen gelegd 12 maart 2018

Een voetpatrouille van de Leuvense politie stootte gisterochtend op de Oude Markt op een dronken heethoofd. De dertiger uit Kessel-Lo was eerder die nacht al opgemerkt bij problemen. Toen hij mensen begon te duwen en hen verhinderde om weg te gaan, was de maat vol en werd hij gecontroleerd. De politie kreeg verwijten naar het hoofd geslingerd en hij bleef zich agressief gedragen. De rest van de nacht mocht hij ontnuchteren in de politiecel.





Diezelfde ochtend merkte een buurtbewoner in de Bergstraat in Kessel-Lo een jongeman op die over de straat zwalpte. De 20-jarige man uit Wilsele kwam op het trottoir ten val en viel daar op de grond in slaap. Toen de politie ter plaatse kwam, kon hij wakker gemaakt worden en werd hij meegenomen naar de politiecel, waar hij zijn roes kon uitslapen. (SVDL)