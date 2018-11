Twee bromfietsen gestolen KAR

11 november 2018

13u17 0 Leuven Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in een tuin in de Leopold Beosierlaan in Kessel-Lo twee bromfietsen gestolen.

De daders knipten de draad van de afspanning door en namen de bromfietsen mee. De voorbije dagen werden al verschillende bromfietsendiefstallen of pogingen daartoe in Kessel-Lo gemeld. Ook op het Van Arenbergplein in Heverlee werd vrijdagnacht gepoogd een bromfiets te stelen uit een gemeenschappelijke garage. De eigenaar merkte zaterdag dat de draden van zijn bromfiets los zaten. Naast de brommer lagen een helm en een tuinschaar die niet van hem waren. De bromfiets was niet meer rijvaardig. Hoogstwaarschijnlijk moesten de daders vluchten en lieten ze daarbij de spullen achter.