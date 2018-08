Twaalf bestuurders blazen positief 06 augustus 2018

02u35 0

De Leuvense politie heeft zaterdag verschillende alchohol- en drugscontroles gehouden. Van de 480 gecontroleerde bestuurders hadden twaalf te diep in het glas gekeken. Een persoon legde een positieve speekseltest af. Ook na de wedstrijd van OHL tegen KV Mechelen werd gecontroleerd op de Tervuursevest. Er waren verder nog controles op de Koning Boudewijnlaan, Donkerstraat, Ridderstraat en Meerdaalboslaan. Voor vier personen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Een chauffeur met een voorlopig rijbewijs vervoerde passagiers terwijl dat niet was toegelaten. Een andere bestuurder onder invloed kon dan weer geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen en had evenmin identiteitspapieren op zak. De auto van een man met een glas te veel op werd in beslag genomen. Hij werd eerder betrapt op dezelfde feiten en had een absoluut alcoholverbod opgelegd gekregen.





(KAR)