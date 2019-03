Turnkring Pro Patria viert 100-jarig bestaan met indrukwekkende show Bart Mertens

18u00 0 Leuven Turnkring Pro Patria uit Wijgmaal blaast dit jaar 100 kaarsjes uit en dat wordt gevierd met een reeks speciale activiteiten. Afgelopen weekend stond de indrukwekkende turnshow op het programma.

Het is een druk jaar voor voorzitter Hans Verstreken en de leden van de Wijgmaalse turnclub Pro Patria. De club bestaat als sinds 1919 en dat brengt Pro Patria honderd jaar later in een feestjaar met tal van bijzondere activiteiten. “De club heeft haar respectabele leeftijd uiteraard te danken aan de jarenlange inzet van leden, lesgevers, bestuur en sympathisanten. Behalve de jaarlijkse activiteiten biedt het sportjaar 2018-2019 inderdaad een hele reeks aan festiviteiten in ons jubileumjaar”, vertelt Hans Verstreken. “Naast ons nieuw logo doken we ook in de geschiedenis van de club. Heel wat documenten uit het archief hebben we gedigitaliseerd zodat iedereen kan proeven van een vleugje nostalgie. Uiteraard staan er ook sportieve activiteiten op het programma zoals de turnshow van afgelopen weekend met als titel ‘PPW van 100 ’t stof’. Ook in die show veel aandacht voor de rijke geschiedenis van onze turnclub. Onze leden brachten tien turnnummers die werden afgewisseld met korte demonstraties van de wedstrijdploegen acro en toestelturnen van de meisjes. En nu op naar de andere activiteiten…Het wordt nog een druk maar boeiend jaar voor Turnclub Pro Patria.” Meer info: www.turnkring-ppw.be