Tubelight in Het Depot 17 februari 2018

In de Leuvense concertzaal Het Depot staat op 2 maart een concert van Tubelight op het programma. Vanaf 20 uur brengt de band van Lee Swinnen, zoon van Guy, songs uit de nieuwe plaat 'Expert By Virtue, Thereof' die verschijnt op 23 februari. De sound van de nieuwe plaat doet nog steeds denken aan de nineties maar het grote verschil zit hem in de dynamiek en de textuur. Van een ordelijk gesnoeide haag naar een wild struikgewas, zeg maar. Tubelight raakte bekend bij het grote publiek na hun deelname aan Humo's Rock Rally. De band schopte het in 2012 tot in de finale waarna een radiohit volgde met het nummer 'Coming After You'. Hun voorliefde voor psychedelica uit de sixties, Britpop uit de nineties en een vleugje shoegaze werd perfect verpakt op hun debuutplaat 'Heliosphere'. De groep is nu terug met een nieuwe bezetting en een nieuwe muzikale richting. Meer info: www.hetdepot.be en www.facebook.com/Tubelightmusic/ (BMK)