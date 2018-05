Triatleten botsen: vijftiger in coma OP DEEL VAN PARCOURS WORDT IN TWEE RICHTINGEN GEFIETST STEFAN VAN DE WEYER EN SAM OOGHE

22 mei 2018

02u38 0 Leuven Tijdens de 24ste halve triatlon in Leuven zijn twee deelnemers frontaal op elkaar gefietst. Dat gebeurde op een stuk parcours waarbij in twee richtingen gereden wordt. Een van hen ligt in coma. "Mogelijk halen we dit deel voortaan uit het parcours", zegt de organisator.

Wim Sevenois (55) uit het Oost-Vlaamse Waarschoot, aangesloten bij de Meetjeslandse Triathlonvereniging, had vorig jaar al de Leuvense halve triatlon tot een goed einde gebracht en deed ook zondag weer mee. De man zat rond het middaguur aan het begin van het onderdeel fietsen. Op dat moment was hij 215de in de wedstrijd. In Wilsele reed hij van de hellende Marguerite Lefèvrelaan naar beneden en kwam dan op de Kolonel Begaultlaan langs de Leuvense Vaart terecht, die hij links moest indraaien. Die bocht moet hij verkeerd hebben ingeschat. Wim reed zo frontaal in op een tegenligger, een 37-jarige man uit het Antwerpse Edegem, die nog in de aanloopstrook van het zwemmen naar het fietsen vertoefde en dus achterop zat in de wedstrijd. Een arts zag toevallig het zware ongeval gebeuren. Hij verleende de eerste hulp en werd spoedig bijgestaan door een collega. De vijftiger uit Waarschoot, getrouwd en vader van twee kinderen, is er het ergst aan toe. Hij liep een hersentrauma en breuken op en ligt momenteel nog in een coma. Zijn toestand is stabiel, maar volgens de familie is er nog steeds sprake van levensgevaar. De Edegemnaar zou breuken aan de ribben hebben. Ze werden beiden naar het UZ Gasthuisberg in Leuven overgebracht.





Verkeerskegels

"We zijn bezorgd over hun toestand", zegt Johan Roskams van het organiserende TD Leuven. "De triatleten vormen één grote familie en zitten enorm met elkaar in. Gezien dit zware voorval denken we eraan om in de toekomst dit deel uit de omloop te halen. Op dat gedeelte van het parcours, een lengte van ongeveer 700 meter, reden de fietsers in beide richtingen. De weg is wel van mekaar gescheiden door verkeerskegels en de bocht stond ook extra gesignaleerd. Iedereen kende trouwens de omloop. Er was een briefing, de baan is afgezet en er stonden ook seingevers."





Ervaren

Bij de club van Wim Sevenois was gisteren niemand op de hoogte gebracht van de noodlottige val. "Normaal laat Triatlon Vlaanderen iets weten, maar dat is dit keer dus niet snel gebeurd", zegt voorzitter Giancarlo Rangan. "Wim is sinds een vijftal jaar bij onze club en heeft zich prima geïntegreerd." Aan een beginnersfout kan de val van Wim niet leggen, denkt de voorzitter. "Hij is een heel ervaren triatleet en fietser."