Treinverkeer vertraagd na persoonsaanrijding ADPW

14 december 2018

13u52 0

Het treinverkeer in Leuven liep deze middag vertraging op na een persoonsaanrijding iets voor 13 uur. “Dat gebeurde ter hoogte van spoor 3, bij het toekomen van de trein Kortrijk-Welkenraedt. Volgens de eerste berichten zou het gaan om een wanhoopsdaad. De persoon in kwestie is echter niet om het leven gekomen en werd door de hulpdiensten afgevoerd”, weet Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. “Hierdoor waren de eerste vier sporen even onderbroken. Ondertussen is enkel nog spoor 3 afgesloten. Treinen moeten daardoor nog plaatselijk verspoord worden, maar de vertragingen vallen mee. Tegen de avondspits zou alles in orde moeten zijn”, aldus nog Petit.