Treinverkeer vertraagd door spoorloper 24 januari 2018

Het treinverkeer van Brussel naar Leuven is dinsdagnamiddag omstreeks 16.30 uur even verstoord geraakt nadat er in de buurt van het station van het Leuven iemand op de sporen aan het wandelen was.





Omdat deze persoon niet onmiddellijk van plan was om de sporen te verlaten, werd de politie erbij gehaald. Zij konden de spoorloper van de sporen verwijderen, waarna het treinverkeer weer kon hervatten. (ADPW)