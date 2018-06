Treinverkeer onderbroken na vermoedelijke wanhoopsdaad 13 juni 2018

De hulpdiensten rukten gisteravond omstreeks 19.30 uur uit naar de spoorweg tussen Leuven en Heverlee nadat er een persoon was overleden die werd aangereden door een reizigerstrein. Dat gebeurde aan de Parkweg, vlakbij Tivoli. Aangezien het ongeval in open spoor gebeurde, gaan de verschillende hulpdiensten uit van een wanhoopsdaad. Dat kon echter niet met honderd procent zekerheid bevestigd worden. Door het ongeval werd de treinlijn tussen Leuven en Ottignies in beide richtingen onderbroken. De inzittenden werden met de bus geëvacueerd. Er werden vervangbussen ingelegd tussen Leuven en Sint-Joris-Weert. Van daar tot Ottignies reed de trein gewoon verder.





Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be. (ADPW)