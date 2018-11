Treinverkeer Leuven-Brussel plat na aanrijding Andreas De Prycker

23 november 2018



Door een persoonsaanrijding in Erps-Kwerps bij Kortenberg is al het treinverkeer op de spoorlijn Leuven-Brussel onderbroken. De doorgaande treinen rijden om via Hever, Hofstade en Vilvoorde naar Brussel, afhankelijk van de lijnkennis van de bestuurder. De feiten gebeurden omstreeks 6.30 uur. Op dit ogenblik staan er vier treinen vast, waaronder ook een P-trein in Herent. Deze zal moeten worden geëvacueerd. Er zal een locomotief vanuit Leuven naar Herent vertrekken om dit mogelijk te maken. Het gaat vermoedelijk om een wanhoopsdaad.