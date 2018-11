Trampolinepark komt naar Leuven KAR

11 november 2018

13u50 0 Leuven Trampolinepark Jumpsquare krijgt volgend jaar een vestiging in Leuven.

In 2017 opende Jumpsquare zijn deuren in Hasselt met een oppervlakte van 3.000 vierkante meter. In 2019 volgt de rest van België met vijf nieuwe vestigingen, waaronder een in Leuven. Waar het trampolinepark precies komt, wordt pas bekendgemaakt als de vergunning definitief in orde is. “De markt voor trampolineparken groeit enorm hard. Jumpsquare heeft kwalitatief het beste concept in die markt en is daarmee uitstekend gepositioneerd om van deze groei te profiteren, zowel binnen als buiten België. We verwachten de komende jaren tientallen nieuwe parken te openen, maar gaan daarnaast ook actief op zoek naar overnames”, zegt eigenaar Christophe Tassenon. Samen met Caroline Mertens zal hij de nieuwe parken uitbaten. Zo worden ook de provincies West-Vlaanderen, Henegouwen, Luik en regio Brussel aan het lijstje toegevoegd. In 2020 staan er opnieuw vijf openingen gepland. Hiervoor maakt het bedrijf meer dan 10 miljoen euro aan groeikapitaal vrij en worden er 100 banen gecreëerd. De vestiging in Hasselt bleek meteen een voltreffer. Het is het grootste trampolinepark van België met wekelijks duizenden bezoekers.