Tram door de smalle Mechelsestraat? Vroeger kon dat allemaal… Terug in de tijd in Leuven Bart Mertens

17 januari 2019

14u45 0 Leuven Leuven onderging de voorbije jaren een metamorfose maar wat er allemaal nog mogelijk was in de vorige eeuw tart alle verbeelding. Hln.be neemt u mee op reis door de Leuvense geschiedenis in woord en beeld. Vandaag: de tram in hartje Leuven, met dank aan Leuven Weleer voor de oude foto die tot de verbeelding spreekt…

Zo reden er tot begin jaren ’50 zelfs trams door de smalste straten van de stad. Dat was bijvoorbeeld het geval in het huidige winkelwandel-gedeelte van de Mechelsestraat. Anno 2019 is het ondenkbaar om een tram door zo’n smalle straat te jagen maar in de 20ste eeuw had men nu eenmaal een andere kijk op winkelstraten en mobiliteit.

Paardentram

Het verhaal van de tram in en rond Leuven begon overigens al eind 19e eeuw. In het begin waren het zelfs nog stoomtrams die langs de vesten reden en niet in de binnenstad kwamen. Maar in 1906 kwam daar verandering in met een stadsnet op elektriciteit ter vervanging van de paardentramlijn in het centrum. S.A. des Tramways de Louvain stond in voor de exploitatie tot 1920 waarna de concessie terug naar de Buurtspoortwegen ging die vervolgens het net verder ontwikkelde met nieuwe verbindingen.

‘Kantien’

In 1926 kwam er bijvoorbeeld een lijn naar de ‘Kantien’ in Heverlee en in 1940 ook van het Leuvense station naar ‘Beneden-Kessel’. In 1952 besloot de Buurtspoormaatschappij (NMVB) echter om de trams op de stadslijnen te vervangen door bussen, op lijn 1 die een jaar later werd opgeheven. De streeklijnen, onder meer naar Diest en Brussel, bleven wel nog bestaan maar begin jaren ’60 was ook dat voltooid verleden tijd. Op 31 maart 1962 werd de laatste tramlijn (streeklijn Leuven-O.L.V. Tielt) uit gebruik genomen.