Tournée Minérale met Sophie Tobback in De Rector 02 februari 2018

02u43 0 Leuven Sophie Tobback van 'Vin Du Jardin' heeft in café De Rector op de Oude Markt in Leuven een alcoholvrij alternatief voorgesteld naar aanleiding van de start van Tournée Minérale. Die locatie was niet toevallig gekozen want in café De Rector serveert al een jaar 'Vin Du Jardin' als alternatief voor alcohol.

Sophie Tobback presenteerde drie verschillende soorten en omschrijft 'Vin Du Jardin' als een innoverend product voor de belaagde horeca. "De commentaar en groepsdruk op mensen die alcoholvrij drinken op sociale events en etentjes is gelukkig teruggedrongen", zegt huisarts Sophie Tobback die 'Vin Du Jardin' samen met haar man Patrick Tavernier op de kaart zette.





Ondertussen is Patrick Tavernier helaas overleden na een slepende ziekte waarna Sophie Tobback zijn levenswerk voortzette.





Drie smaakversies

"Ik vind dat iedereen die niet-alcoholisch wil of kan drinken het recht heeft op een vervangende lekkere krachtige drank die aangepast is bij een gerecht. 'Vin Du Jardin' heeft drie smaakversies. Als alternatief voor aperitief is er 'Vie en Rose' en als alternatief voor rode wijn is er 'Bord de l'Eau'. Als alternatief voor witte wijn is er dan weer 'Pomme Padour'."





Meer info op www.vindujardin.be (BMK)