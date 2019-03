Tot drie jaar cel voor Roemeense fietsdieven KAR

07 maart 2019

17u46 0 Leuven Vijf Roemenen zijn veroordeeld tot celstraffen tot drie jaar voor een inbraak bij fietsenwinkel Wako Bikes in Heverlee. Ze gingen aan de haal met elf dure merkfietsen en allerhande materiaal.

Fietswinkel Wako Bikes kreeg in de nacht van 11 augustus 2016 vier dieven over de vloer. Met een slijpschijf braken ze binnen in het filiaal langs de Tervuursesteenweg. Ze namen verschillende dure fietsen mee uit de toonzaal en de werkplaats.

Ook fietsonderdelen, laptops en elektronicamateriaal werden meegenomen. Een deel van de gestolen fietsen werd verstopt in een achterliggende weide om ze later op te pikken. De daders werden geïdentificeerd aan de hand van de nummerplaat van een van hen. Die stond ingeschreven op naam van een familielid.

Op 16 maart 2017 werd Avram A. geïntercepteerd. Hij ontkende eerst zijn betrokkenheid, maar toen hij geconfronteerd werd met de resultaten van het telefoon- en mastonderzoek, gaf hij toe een voorverkenning te hebben gedaan, te hebben gezorgd voor huisvesting in Luik en de gestolen fietsen te hebben gestockeerd.

Via een transportfirma werden de fietsen naar thuisland Roemenië getransporteerd. In het kader van een ander gerechtelijk onderzoek werd een gsm in beslag genomen, die foto’s van de gestolen fietsen bevatte. Zo kon de hele bende worden ontmaskerd. A. kreeg een werkstraf van 150 uur werkstraf. De ander vier kregen celstraffen tussen één en drie jaar. Ze zijn nog altijd voortvluchtig. Voor Florin-Vasile B., Robert-Ramon M. en Ion S. werd de onmiddellijke aanhouding bevolen.