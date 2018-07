Tot 28 maanden cel voor gauwdieven 25 juli 2018

Vier leden van een dievenbende zijn veroordeeld tot celstraffen tot 28 maanden effectief. De mannen van Roemeense en Marokkaanse nationaliteit pleegden twintig nachtelijke gauwdiefstallen in Leuven, onder meer in cafés. De bende kwam naar Leuven afgezakt op 11 oktober vorig jaar. Die nacht ontvreemdden ze gsm's en portefeuilles. Vooral cafégangers waren het slachtoffer. De gestolen goederen verkochten ze door in Brussel. Camerabeelden toonden aan dat de mannen goed georganiseerd waren. In wisselende bezetting leidden ze hun slachtoffers af. Na de diefstal verwisselden ze van kledij en speelden ze de buit door. Een van de dieven werd op heterdaad betrapt op een fuif van een studentenclub. Het belette zijn drie kompanen niet om de reeks diefstallen voort te zetten. Drie van de vier daders konden uiteindelijk geïdentificeerd worden. Camerabeelden, telefonieonderzoek en verklaringen van talloze gedupeerden deden hen de das om.





De straffen varieerden van 8 tot 28 maanden cel. (KAR)