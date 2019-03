Tot 2 jaar cel voor winkeldieven KAR

01 maart 2019

19u09 0 Leuven Twee Roemeense dieven zijn tot effectieve celstraffen van twee jaar en vijftien maanden veroordeeld voor een reeks winkeldiefstallen in filialen van Delhaize vorige zomer. Toen ze in Leuven op heterdaad betrapt werden, ging dat gepaard met geweld ten aanzien van het winkelpersoneel.

Sabin-Petre R. en George S. pleegden in juli en augustus van vorig jaar een hele reeks diefstallen in winkels van Delhaize verspreid over het land. In een korte tijdsspanne ontvreemdden ze grote hoeveelheden sterke drank. Ze verstopten flessen alcohol in hun broek en onder hun hemd nadat de beveiliging was verwijderd. De beklaagden verplaatsten zich in een Audi met Nederlandse nummerplaat. Het onderzoek toonde zeven diefstallen aan in Leuven, Evere, Sint-Truiden, Montigny-le-Tilleul, Elsene en Verviers (tweemaal). Driemaal mislukte een diefstal in Leuven, Ukkel en Binche. Op 6 augustus 2018 liep het fout in de Delhaize in Leuven. Drie mannen werden op heterdaad betrapt bij het stelen van elf flessen gin en tien flessen wodka. In een vluchtpoging op weg naar hun voertuig op de parking gebruikten ze zwaar geweld tegen het winkelpersoneel dat hen staande probeerde te houden. Het strafdossier bevatte foto’s van verwondingen van werknemers door boksen en een elleboogstoot. Sabin-Petre R. en George S. werden gevat en zitten sindsdien opgesloten in de hulpgevangenis in Leuven. Een derde kon ontkomen. Volgens de rechtbank ging het om een georganiseerde bende van zes personen in wisselende samenstelling. De vier anderen werden nooit geïdentificeerd. Sabin-Petre R. kreeg vijftien maanden cel en George S. twee jaar. Delhaize ontving een schadevergoeding van 3.840 euro.