Tot 2 jaar cel voor uitgeven valse briefjes 11 mei 2018

Twee twintigers uit Mechelen en Sint-Katelijne-Waver zijn veroordeeld tot een en twee jaar cel voor het uitgeven van vals geld. S.A. (22) werd in september 2016 meermaals betrapt in een café op de Leuvense Oude Markt. Agenten vonden twee valse briefjes in de schoen van de twintiger. Hij verklaarde dat hij niet op de hoogte was dat het geld vals was. Hij zou ze in zijn schoen verstopt hebben uit schrik om beroofd te worden. Bij uitlezing van de gsm kwamen speurders bij een minderjarige terecht. Die stelde het geld bij tweede beklaagde F.Y. (28) uit Sint-Katelijne-Waver gehaald te hebben. Hij zou per briefje van 50 twintig euro hebben aangerekend. Tijdens een huiszoeking bij Y. werden er nog valse biljetten in de dampkap gevonden. De rechter achtte de feiten bewezen. Hij veroordeelde A. tot een jaar cel met uitstel en Y. tot twee jaar cel voor de helft met uitstel. Beiden moeten zich wel aan opgelegde voorwaarden houden. De minderjarige zal zich nog voor de jeugdrechter moeten verantwoorden. (KAR)