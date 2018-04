Torenkraan belandt op bestelwagen en veroorzaakt gaslek 06 april 2018

02u27 0 Leuven Op het Engels Plein aan de Leuvense Vaartkom is gisternamiddag omstreeks 15.15 uur een torenkraan tegen de grond gegaan.

Ze kwam daarbij niet alleen terecht op het dak van een bestelwagen van de kranenfirma Arcomet, maar raakte bij haar val ook een hoogspanningslijn en een gasleiding. Daardoor zat er geen druk meer op de hoogspanningslijn en ontstond er een klein gaslek. Een deel van de buurt zat bijgevolg een tijdlang zonder elektriciteit, maar de buurt moest niet ontruimd worden. De Leuvense brandweer werd opgeroepen om een veiligheidszone in te stellen, zodat niemand in de buurt van de torenkraan kon komen. Ook de politie kwam ter plaatse voor de signalisatie. Ondertussen kwam Eandis, de netbeheerder van het distributienet voor elektriciteit en aardgas het gaslek dichten. Het verkeer ondervond geen hinder van het voorval en er was ook nooit gevaar voor de buurt. De firma van de torenkraan gaf aan de kraan achteraf zelf te komen opruimen. Het is nog onduidelijk hoe de torenkraan is kunnen vallen. (ADPW)