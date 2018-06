Toprestaurant Tafelrond opent terras op Grote Markt 16 juni 2018

02u35 0

De Leuvense topzaak Tafelrond heeft zopas een terras geopend op de Grote Markt. Eigenaar Jan Callewaert zet met de opening van een groot terras een nieuwe stap in het verhaal van Tafelrond. Het toprestaurant opende in 2016 de deuren met enige vertraging, maar groeide nadien snel uit tot een vaste waarde in culinair Leuven. In het bekende gebouw op de Grote Markt is naast restaurant Tafelrond ook nog hotel The Fourth gevestigd. Die naam verwijst naar het vierde leven van het historische gebouw dat eerder werd gebruikt als huis voor de gilden, als schouwburg en als locatie voor de Nationale Bank. Jan Callewaert kocht het gebouw nadat de Nationale Bank er in 2002 was vetrokken en nam de restauratie voor zijn rekening. Sindsdien worden zowel Tafelrond als The Fourth als aanwinsten voor Leuven beschouwd en de komst van het nieuwe terras is de bevestiging van die status. (BMK)