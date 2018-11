Toppers op Leuven Jazz: Philip Catherine en Éric Legnini Organisatie maakt eerste haedliners van 7e editie bekend Bart Mertens

30 november 2018

19u10 0 Leuven Het is nog even wachten voor de jazzliefhebbers maar nu de eerste namen van Leuven Jazz bekend zijn, wordt hun ongeduld des te meer op de proef gesteld. Met straffe artiesten zoals Julian Lage Trio en Dans Dans lijkt de 7e editie van het jazzfestival nu al uit te groeien tot een topeditie. “Ik kijk ook uit naar het verjaardagsconcert ‘40 Years Igloo Records’ met Philip Catherine en Éric Legnini”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Jazz is opnieuw in. In Leuven wisten ze dat zeven jaar geleden al want toen werd festival Leuven Jazz gelanceerd. Editie na editie groeide de belangstelling van het publiek. Het unieke aan Leuven Jazz is het open concept waarin de krachten van vele spelers worden gebundeld. “Dat klopt”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). “Uiteraard speelt 30CC een belangrijke rol maar ook vele anderen nemen deel met tal van concerten in de aanbieding. Van café Libertad tot Het Narrenschip…Gewoon genieten van Jazz op heel veel en heel fijne locaties. Leuven Jazz vindt deze keer –we zijn al toe aan de zevende editie- plaats van 15 tot 24 maart 2019. Ik kijk er nu al naar uit want naast de haedliners serveert Leuven Jazz ook nog tal van Belgische talenten, jazzfilms en café- en huiskamerconcerten. Of met andere woorden: laat je helemaal onderdompelen in jazz!”

En met de schepen van Cultuur ook de vele jazzliefhebbers want de organisatoren maakten zopas de eerste namen bekend. Op de affiche onder meer Julian Lage Trio, Dans Dans, Vijay Iyer & Craig Taborn en The Breath. Een optreden om naar uit te kijken is het verjaardagsconcert ‘40 Years Igloo Records’ met Philip Catherine en Éric Legnini op zondag 17 maart in de Schouwburg. “Groot feest want het Belgische jazzlabel Igloo Records viert zijn 40ste verjaardag. Dat is een mijlpaal in de Belgische muziekgeschiedenis. Tijdens Leuven Jazz staat gitarist Philip Catherine centraal. Hij wordt bijgestaan door de virtuoze toetsenist Éric Legnini die slechts voor de tweede keer met Catherine zal samenspelen. Drummer Antoine Pierre, trompettist Jean-Paul Estiévenart en contrabassist Thomas Bramerie maken het geheel compleet”, aldus de organisatie.

Invloedrijke jazzpianisten

Een andere headliner is Craig Taborn en Vijay Iyer. Zij behoren volgens kenners van het genre tot de meest invloedrijke jazzpianisten van hun generatie. “Beide heren leerden elkaar kennen bij Roscoe Mitchell’s Note Factory en bleken ook een gedeelde interesse te hebben voor toetsenisten als Sun Ra, Geri Allen en Cecil Taylor. Zowel Craig Taborns ‘Daylight Ghosts’ (2017) als ‘Far From Over’ (2017) van het Vijay Iyer Sextet werden wereldwijd bejubeld als beste jazzreleases van het jaar. Met hun drukke agenda’s gebeurt het niet zo vaak dat ze als duo op het podium staan. In hun set staat de dialoog tussen beide speelstijlen centraal. Het wordt een spannende ontmoeting op de grens van compositie en vrije improvisatie.”

Tickets voor Leuven Jazz zijn vanaf nu te koop. Nog tot 31 december geniet je van een extra ‘early bird-korting’ van 3 euro. Het volledige programma van Leuven Jazz wordt eind januari onthuld. Meer info: www.leuvenjazz.be