Topchefs aan de slag op Bierweekends LEUVEN WORDT IN APRIL OP DRIE FESTIVALS IN KIJKER GEZET ALS 'STAD VAN HET BIER' BART MERTENS

24 maart 2018

02u28 0 Leuven Leuven is dé bierstad bij uitstek van België en zal dit extra in de verf zetten tijdens Leuven Bierweekends. "Het is stilaan een traditie dat we in de maand april Leuven als 'stad van het bier' in de kijker zetten. Dit jaar hebben we de programmatie omgegooid", aldus Kris Peeters van vzw Leuvenement. Nieuw is onder meer Food & Hops in het Comeniusgebouw waar topchefs aan de slag gaan met bier.

De lente is in zicht en dat is traditioneel het moment om het Leuvense festivalseizoen op gang te trappen. Eén van de beter gesmaakte festivals zal Leuven Bierweekends worden, dat uit verschillende activiteiten bestaat, verspreid over de periode tussen 13 en 29 april. "Innovatie staat centraal op het Leuven Innovation Beer Festival op 14 en 15 april in De Hoorn. Tot slot is er het Zythos Bierfestival op 28 en 29 april in de Brabanthal met meer dan honderd brouwers en zo'n vijfhonderd bieren. Innovatie, beleving en traditie zijn de kernwoorden voor een dynamische 'rebranding' naar Leuven Bierweekends."





Goldor

Schepen van Feestelijkheden en Toerisme Dirk Vansina (CD&V) kijkt naar eigen zeggen uit naar de omgegooide programmatie. "Nieuw in de programmatie is Food & Hops op 21 en 22 april dat wordt georganiseerd door vzw Leuvenement. Dat is een nieuw initiatief rond bier en gastronomie. Het evenement wil het perfecte huwelijk zijn tussen gastronomie en bier. Smaak en beleving staan uiteraard centraal, zeker als je weet dat er heel wat topchefs aan de slag zullen gaan met bier. We presenteren overigens een primeur. Goldor is een oud Leuvens bier dat voor het eerst opnieuw wordt gebrouwen."





Bier en chocolade

Vzw Leuvenement kon inderdaad enkele bekende koks strikken en kreeg daarvoor de bereidwillige medewerking van Kwinten De Paepe, die zelf zijn sporen verdiende in de keuken maar ook in de wondere wereld van het bier.





"Vijf Leuvense topchefs werkten gerechten uit op basis van kaas, perfect in harmonie met een speciaal geselecteerd bier. Het gaat om Lieven Demeestere (Arenberg), Bart Tastenhoye (Taste), Niels Brants (Essenciel), Bart Springael & Jos Crabbé (Trente) en Peter Van Der Staey (Het Kookpunt). Zuut zorgt dan weer voor het perfecte dessert. Daarnaast zijn de beste kaasmeesters van het land, Elsen en Van Tricht, van de partij met een enorme selectie bijzondere kazen. Food & Hops heeft ook drie workshops met bierprofessionals in de aanbieding. Je kan bier proeven maar de combinaties tussen bier en chocolade en tussen bier en kaas krijgen ook de nodige aandacht."





Tot slot zijn er nog tal van andere activiteiten zoals City Beer Golf, een bezoek aan Domus Brauhaus en een hele reeks activiteiten van de provincie. "Vlaams-Brabant telt meer dan 35 brouwerijen en minstens 473 bieren. Ons bier is levend erfgoed en daar pakken we graag mee uit op alle mogelijke manieren", besluit Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme.





Meer info: www.leuveninnovationbeerfestival.com, www.leuvenbierweekends.be, www.zbf.be en www.toerismevlaamsbrabant.be/bier.