Topchef Kwinten De Paepe in shock na overlijden barvrouw Katrien Bavin (38): “Ze was een topcollega, we gaan haar missen” ADPW

04 maart 2019

17u28 0 Leuven Het plotse overlijden van het bekende horecagezicht Katrien Bavin (38) uit Kessel-Lo zindert nog na bij vrienden en familie. Ook topchef Kwinten De Paepe van restaurant Tafelrond op de Leuvense Grote Markt reageert aangedaan. “ Iedereen is in shock door wat er met Katrien gebeurd is”, zegt hij.

Sinds de opening van Tafelrond in augustus, werkte Katrien voor De Paepe. “En dat deed ze uitstekend”, zegt hij. “Ik ken Katrien al zo’n twintig jaar en dit zal nog lang nazinderen. Bij mij, maar ook bij de rest van onze ploeg en bij iedereen die Katrien ooit gekend heeft. Vrijdag (de dag voor het fatale ongeval, red.) heb ik haar nog gezien. Ze had enkele daagjes vakantie. Die ging ze met haar ouders en haar dochtertje doorbrengen aan zee in Nederland. Ik had nooit gedacht dat vorige vrijdag de laatste keer zou zijn dat ik Katrien zou zien”, vertelt De Paepe.

Uit de bocht gevlogen

Katrien vloog zaterdag om nog onbekende reden met haar auto uit de bocht in de lus van de Ring rond Antwerpen naar de A12 richting het Nederlandse Bergen-op-Zoom. Ze verloor de controle over haar stuur. Ze zat gekneld in de wagen en werd met zware verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem. Daar overleed ze aan haar verwondingen.

Haar dochtertje Loretta (6) was goed vastgegespt en houdt enkel wat kleine schrammen over aan het ongeval Federale wegpolitie Antwerpen

“De zesjarige dochter Loretta was goed vastgegespt en houdt enkel wat kleine schrammen over aan het ongeval. Zij werd uit het voertuig bevrijd door mensen die gestopt waren om hulp te bieden”, zo bevestigt de federale wegpolitie van Antwerpen. Door het ongeval was de aansluiting tussen de R1 en de A12 aan Antwerpen-Noord urenlang versperd. Pas rond 20 uur werd de weg weer vrijgegeven.

Katrien, een alleenstaande mama, was jarenlang een erg geliefde barvrouw in alle zaken waar ze de afgelopen jaren werkte. Ook bij café Leuven Central wordt verslagen gereageerd op het nieuws. Voordien was ze ook aan de slag bij Aqua Dulce in Oud-Heverlee, Den Bureau in Korbeek-Lo en restaurant Meating Room in Leuven. “We bekijken of we met Tafelrond nog iets gaan doen voor Katrien. Iedereen werkte graag met haar, dus een laatste eerbetoon zou mooi zijn”, zo besluit De Paepe nog.

De afscheidsplechtigheid vindt vrijdag om 14 uur plaats in aula Eikenveld van Begrafenissen Pues, in de Eikestraat in Winksele-Delle. Nadien volgen de crematie en asbegraving in familiekring. De laatste groet kan op dezelfde plaats gebracht worden. Die vindt donderdagavond van 20 tot 21 uur plaats.