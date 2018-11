Toneelvereniging Hojapa brengt ‘De tante van Charly’ Andreas De Prycker

21 november 2018

Toneelgezelschap Hojapa uit Wilsele brengt op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december de hilarische komedie ‘De tante van Charly’. Dat gebeurt vrijdag om 20 uur en zaterdag om 15 uur en nog eens om 20 uur, telkens in gemeenschapscentrum De Bosstraat in Wilsele-Putkapel. Op zaterdag 26 januari om 20 uur wordt de komedie nog eens opgevoerd in de Leuvense Stadsschouwburg.

Auteur van het stuk is Brandon Thomas. De bewerking gebeurde door Jon Van Eerd, terwijl het geregisseerd werd door André Mattheus. Geïnteresseerden kunnen reserven via www.hojapa.be. Een kaartje kost 9 euro.