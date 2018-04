Toneelschool Jonna viert 40ste verjaardag 10 april 2018

Jonna Toneelschool is veertig jaar jong en vierde dat in de wandelzaal van het historische stadhuis in Leuven. Van een kleinschalig jeugdateljee is Jonna Toneelschool uitgegroeid tot een toneelschool met 17 groepen, een crea-atelier en verschillende naai-en kostuumateliers. Naast de wekelijkse werking met kinderen en jongeren organiseert Jonna Toneelschool ook tweejaarlijks een festival, zetten ze uitwisselingen op en hebben ze geregeld buitenlandse vrijwilligers te gast. Jonna Toneelschool is ook de organisator van Youth on Stage, het internationaal jeugdtheaterfestival. (BMK)