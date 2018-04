Toneelkring Hojapa brengt Vlaamse primeur 04 april 2018

Toneelkring Hojapa bracht onlangs in Zaal Sint-Martinus in Wezemaal (Rotselaar) het toneelstuk 'Vrouwen op hun best in de Far West'.





Het was aan het toneelgezelschap uit Wilsele-Putkapel (Leuven) om het stuk van Don Luciano in primeur voor Vlaanderen op de planken te brengen. Bijzonder is dat de toneelspelers werden begeleidt door instrumentale livemuziek, dans en beeldprojectie.





Voor de regie van het toneelstuk tekende regisseur Luc Ooms. Het woestijndecor werd mee tot stand gebracht door enkele bewoners van Huize De Veuster uit Tremelo en Café 't Spieke uit Keerbergen.











(SPK)