Toneelkring Hojapa brengt toneelprimeur 30 maart 2018

03u06 0

Toneelkring Hojapa uit Wilsele-Putkapel brengt dit weekeinde het toneelstuk 'Vrouwen op hun best in de Far West'. Het stuk van Don Luciano in een regie van Luc Ooms wordt in primeur voor Vlaanderen gebracht op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart in Zaal Sint-Martinus achter de kerk van Wezemaal. Bijzonder is dat de toneelspelers worden begeleidt door instrumentale livemuziek, dans en beeldprojectie. De voorstelling begint vanavond om 20 uur. Morgen is dat om 15 en om 20 uur. Meer info: www.hojapa.be. (SPK)