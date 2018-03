Toerist in eigen stad met 'Wiekent Leuven' 28 maart 2018

02u27 0 Leuven De stad Leuven geeft honderd inwoners de kans om op zaterdag 21 en zondag 22 april op reis te gaan in hun eigen stad. 'Wiekent Leuven' is een tweedaagse citytrip met alle ingrediënten van een weekendje Rome of Parijs.

Citytrips naar pakweg Barcelona, Rome of Berlijn zijn populair maar kennen we onze eigen stad wel? Met die vraag in het achterhoofd lanceert schepen van Toerisme Dirk Vansina (CD&V) het nieuwe initiatief 'Wiekent Leuven'. "Leuvenaars hebben vaak al aan sightseeing gedaan in Berlijn of Barcelona maar kennen de toeristische ervaring van hun eigen stad niet. Toch is Leuven in trek bij toeristen. Jaarlijks komen er zelfs meer dan 280.000 bezoekers uit het buitenland. Wij willen de Leuvenaars zich eens toerist in eigen stad laten voelen", aldus de schepen.





Citytrip in eigen stad

Uit een onderzoek van Toerisme Vlaanderen bleek dat Leuvenaars graag meer betrokken willen worden bij het toeristisch beleid in hun stad. Met 'Wiekent Leuven' wil schepen Vansina tegemoetkomen aan die vraag. "De Leuvenaar krijgt de kans om een weekend zijn eigen stad als toerist te ervaren en zijn bevindingen mee te delen. Op het menu onder meer een geleid bezoek aan museum M en een film in Cinema ZED. Verder ook nog een stadswandeling en zelfs een feestje met dj Bobby Ewing in OPEK. Uiteraard overnachten we in een hotel want dat hoort er natuurlijk bij in een citytrip."





De prijs van 'Wiekent Leuven' bedraagt 99 euro per persoon, exclusief diner op zaterdagavond. Meer info op www.leuven.be/wiekent. Inschrijven kan nog tot 7 april. (BMK)