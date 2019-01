Toenadering tussen vakbonden en directie CommScope Bart Mertens

11u00 0 Leuven De staking bij CommScope Connectivity in Kessel-Lo is nog steeds niet van de baan. Het personeel van het bedrijf legde op 19 december het werk neer na het ontslag van ACV-afgevaardigde Chris Corten en tot op heden is er geen uitweg gevonden voor de impasse. Vandaag staat er wel opnieuw een gesprek op het programma met de directie.

De directie van CommScope Connectivity op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo werd op 19 december geconfronteerd met een staking en de kerstperiode kon geen vrede brengen met de vakbonden. Een aantal werknemers legde het werk neer nadat vakbonsafgevaardigde Chris Corten (ACV) werd ontslagen. Volgens de directie was er sprake van wangedrag op de werkvloer maar ACV vermoedde dat er andere motieven waren voor het ontslag, met name de activiteiten van Corten als afgevaardigde voor ACV. De directie bleef er echter bij dat er meldingen waren van wangedrag op de werkvloer, van intimidatie tot scheldpartijen. Vakbond ACV hield het op een “zeer onduidelijk ontslag” dat teruggedraaid moest worden. Dat gebeurde tot op heden niet.

Onderhandelingen

Het water tussen de vakbonden en de directie is duidelijk nog heel diep maar vandaag staat er wel een gesprek op de agenda tussen een delegatie van ACV en de directie. De kans dat het verkennende overleg tot het einde van de staking zal leiden, is echter klein want Chris Corten zal niet aan de tafel zitten. Net de aanwezigheid van Corten is een voorwaarde van ACV om uit het spreekwoordelijke dal te klimmen. Leen Vanderhulst (ACV): “De onderhandelingen moeten gebeuren in aanwezigheid van Chris Corten. De staking gaat voorlopig dus gewoon door en we hopen opnieuw op de steun van de hoofdafgevaardigden van andere bedrijven voor onze actie. Toch hopen we om stappen in de goede richting te zetten vandaag aan de tafel met de directie” Leen Vanderhulst doelt daarmee op de vakbondsafgevaardigden van enkele bedrijven uit de regio die woensdag mee aan de poorten kwamen staan om te protesteren tegen het ontslag van Corten. Het ging onder meer om afgevaardigden van AB InBev, Delhaize en Duracell.