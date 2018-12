Toekomstige ingenieurs tonen projecten op demodag Bart Mertens

19 december 2018

18u05 0 Leuven De studenten ingenieurswetenschappen toonden zopas hun projecten op demodag P&O3 in het departement Werktuigkunde in de Celestijnenlaan in Heverlee.

De studenten ingenieurswetenschappen zijn niet alleen theoretisch sterk. Ze passen hun kennis ook toe in de praktijk. Het resultaat daarvan toonden ze op demodag P&O3. “Onze studenten bestuderen onder meer de impact van de klimaatverandering op wateroverlast in een stad zoals bijvoorbeeld Leuven. Andere teams bereiden zich al voor op de Belgische festivalzomer met een ontwerp van een draagbare koelmachine voor blikjes bier. Nog anderen voorspellen de elektriciteitsproductie, rekening houdend met ons typische Belgische weer. Dit alles is slechts een greep uit alle projecten”, aldus organisator Jasper Witters.