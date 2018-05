Toegankelijke wandeling 17 mei 2018

Stad Leuven en Toerisme Vlaanderen testen samen een toegankelijke wandeling in de stad. Om eventuele knelpunten in kaart te brengen, werd de route gescreend door een medewerker van Inter (Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid) en ervaringsdeskundigen. "Expertisebureau INTER heeft een eerste route voorgesteld die we eerder deze week hebben getest", vertelt schepen van Toerisme Dirk Vansina (CD&V). "Er werd gekeken naar de specifieke behoeften voor rolstoelpatiënten, doven, blinden en slechtzienden."





In het najaar zal de wandeling helemaal op punt staan. "Als schepen van gelijke kansen vind ik het belangrijk dat iedereen zich goed voelt in de stad, dus ook bewoners en bezoekers met een beperking", alsdus schepen Denise Vandevoort (sp.a). "Dit past perfect in de Able-werking waarbij we de stad op alle domeinen toegankelijk willen maken." (BMK)