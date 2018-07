Toch geen verkaveling Savio-site? SCOUTS EN WERKGROEP DORPSCOMITÉ 3012 WD HALEN (VOORLOPIG) SLAG THUIS ANDREAS DE PRYCKER

26 juli 2018

02u25 0 Leuven De verkavelingsvergunning voor het woonproject op de Savio-site is door de stad geweigerd. Hiermee halen de scouts Sint-Maarten uit Wilsele-Dorp en de werkgroep 'Ruimte' van het dorpscomité 3012 WD voorlopig hun slag thuis. Dat wil echter niet zeggen dat de verkaveling definitief van de baan is. Een beroep is nog mogelijk en de plannen kunnen nog aangepast worden.

De vzw 'Parochiale werken van het gewest Leuven' liet onlangs weten dat ze het perceel van de Savio-site zouden verkopen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) zei toen dat de stad Leuven geïnteresseerd was in het terrein. "De Savio-site zou ideaal zijn als toekomstige gemeenschapsfunctie", vertelde Devlies toen. De vzw besloot echter om het aan een derde partij te verkopen. Zij dienden een verkavelingsvergunning voor een woonproject in. Die vergunning werd nu geweigerd. "Vooreerst dient opgemerkt te worden dat het vervangen van een schoolgebouw door woningen een ongelukkige keuze is. Wilsele-Dorp is een kleine, geïsoleerde woonkern met een laag voorzieningenniveau en een tekort aan toegankelijk buurtgroen. De Savio-site zou zich - zeker in combinatie met het aanpalende scoutsgebouw - uitstekend lenen tot nieuwe gemeenschapsvoorzieningen en een wat grotere groene ruimte voor de buurt. Daarnaast voldoet het ingediende verkavelingsvoorstel niet aan de goede ruimtelijke ordening. Twee open bebouwingen zouden wellicht beter zijn voor deze site", zo luidt het advies van Ruimtelijk Beleid.





De verkavelingsvergunning is dan wel geweigerd, maar dat wil niet zeggen dat de Savio-site gevrijwaard zal blijven van de plannen.





Meer buurtgroen

"Als de aanvrager in beroep gaat en de verkavelingsvergunning toch wordt goedgekeurd, of de aanvrager past de huidige aanvraag aan, kan er wél een verkavelingsvergunning toegekend worden", stelt schepen Devlies. Buurtbewoonster en N-VA-lid Anja Verbeeck en kandidaat-burgemeester Lorin Parys tonen zich tevreden met de beslissing. "We zijn blij dat de stadsdiensten de nood erkennen aan ruimte om meer buurtgroen te installeren. Open groene plekken zijn nodig om de woonkwaliteit van Wilsele-Dorp te verhogen", klinkt het. "De erg dichte woonomgeving nabij het centrum heeft geen extra woonproject nodig, zeker met de renovatie van sociale wijk Schorenshof in het achterhoofd. Gezien de trend van jonge gezinnen die vluchten uit de binnenstad naar de randgemeenten, is het wenselijk om grote woonoppervlakken in Wilsele om te vormen tot betaalbare woningen op maat. De geplande verkaveling gaat hier lijnrecht tegenin", meent Quinten Wouters van scouts Sint-Maarten.