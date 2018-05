Tobback leent stem uit voor 'Assepoetser' LEERLINGEN STRIKKEN BV'S VOOR ABSURD LUISTERSPROOKJE ANDREAS DE PRYCKER

17 mei 2018

02u33 0 Leuven De leerlingen van Basisschool De Ark hebben het sprookje Assepoester in een modern, humoristisch kleedje gestopt. Hoofdrolspeler van het bizarre luisterverhaal is Alex Agnew die de rol van 'Assepoetser' op zich neemt. Ook Louis Tobback en Vincent Byloo lenen hun stem uit.

"We bellen enkele bekende Vlamingen op en vragen of ze willen meewerken aan ons luisterverhaal." Dat was het knotsgekke idee van twaalf leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar van Basisschool De Ark uit Kessel-Lo. Twee uur per week werkten de twaalf vol enthousiasme aan de ietwat absurde remake van het bekende sprookje.





"Ze hebben een enorme leerhonger", zegt juf Saskia Buyckx, die de groep begeleidde. "Oorspronkelijk zou het niet zo lang duren, maar ondertussen zijn we toch als zes maanden verder. Plots kreeg een van de kinderen het idee om bekende Vlamingen op te bellen en te vragen of zij mee wilden werken. En dat was blijkbaar erg moeilijk om te weigeren."





Uiteindelijk strikten de leerlingen burgemeester Louis Tobback (sp.a), comedian Alex Agnew, presentator Vincent Byloo (die deze week zijn ontslag gaf bij Studio Brussel red.) en Roel Steeno van De Ideale Wereld om hun stem te verlenen voor 'Assepoetser'. "Burgemeester Tobback zal de intro verzorgen en doet dat op z'n Leuvens. Vincent Byloo is de verteller en Alex Agnew vertolkt de hoofdrol 'Assepoetser', een jongen die veel klusjes moet doen waardoor hij niet naar de schoolfuif mag gaan. Tot slot is er Roel Steeno, die de vader van Assepoetser vertolkt", zegt juf Saskia. Het verhaal wijkt dus wel een beetje af van de traditionele sprookje. "In dit verhaal komen er zelfs een DJ, een belastingscontroleur en een pizzabezorger voor. Wij hebben dan ook vooral de fantasie van de leerlingen het werk laten doen."





Script inlezen

Gisteren werd het script ingelezen door de acteurs in het Radiohuis. "Vrijdag gaan we naar de drukker en daarna wordt alles op cd gebrand. Hopelijk is alles af in juni", zegt juf Saskia.





De cd met bijbehorend boekje, waarin sfeervolle tekeningen en woordspelletjes staan, zal verkocht worden in kinderboekhandel De Kleine Johannes in de Tiensestraat en in stripwinkel Gobelijn in de Mechelsestraat. Het luisterverhaal kost 10 euro. De opbrengsten van de verkoop gaan naar het goede doel. "We steunen projecten in Guatemala, Ghana, Gambia én Leuven. Maar we zijn er nog niet uit waar het geld deze keer naartoe zal gaan", zegt juf Saskia. Wie het geld ook mag ontvangen, het zal met een glimlach tot achter de oren zijn.