Tobback: "Hoe kan politie zo in godsnaam op tijd komen?" 28 augustus 2018

02u43 0 Leuven De Leuvense burgemeester Louis Tobback (sp.a) maakt zich ernstige zorgen over de efficiëntie van de noodnummers 112 en 101. "Ik heb het helaas zelf moeten meemaken toen er rellen uitbraken tijdens de wedstrijd Olympia Wijgmaal-Lyra. Als je eerst tien vragen krijgt, kan de politie onmogelijk tijdig ingrijpen."

Burgemeester Louis Tobback (sp.a) gaat een brief sturen naar provinciegouverneur Lodewijk De Witte (sp.a) over de werking van de noodnummers. Tobback doet dat omdat hij zich ernstige zorgen maakt over de toegepaste procedure als je de noodnummers 112 en 101 belt om een noodgeval te melden. Hij ondervond zelf dat er heel wat vertraging optreedt door de vragenlijst die je als melder moet beantwoorden. "Ik was helaas getuige van rellen tijdens de voetbalwedstrijd Olympia Wijgmaal-Lyra. Het liep volledig uit de hand. Op een gegeven moment was er wel honderd man amok aan het maken", vertelt burgemeester Louis Tobback. "Ik belde naar het nummer 112 en gaf na enkele vragen het juiste adres door maar kreeg te horen dat ik eigenlijk naar 101 moest bellen. Dat deed ik en toen begon dezelfde cinema. Opnieuw een vragenlijst van wel tien vragen. De eerste vraag was: 'Kent u de namen van de betrokken personen?' Wel, als je dus 's nachts getuige bent van een inbraak en eerst tien vragen moet beantwoorden vooraleer de politie ter plaatse wordt gestuurd dan zal de politie keer op keer te laat komen. Welke zin heeft het dan allemaal? Het is crimineel dat er zoveel tijd wordt verspeeld. We gaan een ziekenhuisnoodplan goedkeuren na een besluit van de provinciegouverneur maar we moeten toch waken dat een procedure de efficiëntie van de hulpverlening niet in gevaar brengt." Provinciegouverneur Lodewijk De Witte (sp.a) wil voorlopig niet reageren en wil eerst de brief van Louis Tobback afwachten. (BMK)