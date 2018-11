Tobback hekelt verdwijnen van spoorwegpolitie. “Zij teren op de NMBS en dat is een schande” Andreas De Prycker & Bart Mertens

26 november 2018

17u45 0

Sinds enkele maanden is er geen spoorwegpolitie meer in Leuven. Het kantoor in Leuven is gesloten door besparingen. Nochtans werd het kantoor speciaal voor de spoorwegpolitie gebouwd in 2011. Burgemeester Louis Tobback (sp.a) hekelt de beslissing.

“Enkele weken geleden was er nog een probleem met vluchtende transmigranten. Die mensen zijn zo wanhopig dat ze zelfs over de sporen gaan lopen. De federale politie is toen tussenbeide gekomen. Het leek wel een razzia of een halve oorlog. Ik voorspel –en hopelijk ben ik verkeerd- dat het op een dag eens goed gaat mislopen. En dan ligt de verantwoordelijkheid bij minister Jan Jambon die de spoorwegpolitie blijft afbouwen”, meent burgemeester Louis Tobback (sp.a).

Hij gaat zelfs nog een stapje verder. “De spoorwegpolitie is in Leuven zo goed als onbestaande. Ze teren op de veiligheidsdienst van de NMBS. Dat is een schande. Het kantoor opende enkele jaren geleden pas de deuren maar ondertussen is het gesloten door besparingen van de federale regering. As je de spoorwegpolitie nodig hebt, moet je langs Antwerpen passeren. De Leuvense politie zal dan wel bijspringen zeker… Er wordt trouwens ook bezuinigd op de federale politie. Naar mijn idee hebben ze minstens duizend manschappen tekort momenteel. En er zijn ook te weinig kandidaten voor de politie. Wat zou je willen? Ze moeten zes maanden wachten vooraleer ze worden opgeroepen om aan hun opleiding te beginnen. Bovendien weten die mensen niet op voorhand waar ze terecht zullen komen en dat kan al eens problemen opleveren voor de familiale situatie. In Leuven is er voorlopig nog geen probleem qua bezetting maar in kleinere zones is dat wel al het geval. Toegegeven, ook de regering van Di Rupo (sp.a) deed al besparingen op de politie maar de regering met Jambon (N-VA) in de rangen is verder gegaan op de ingeslagen weg. Wel, de bron voor nieuwe mensen in de politie ligt bijna droog en dat gaat gevolgen hebben voor de lokale zones in de toekomst.”

Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx erkent het probleem. “De burgemeester heeft honderd procent gelijk. Dit is al een paar maanden aan de gang. Wij moeten regelmatig in bijstand komen voor Securail voor agressieve treinreizigers, zwartrijders, dronken mensen op het spoor, vechtpartijen en dergelijke. Die zaken worden aangestuurd vanuit de spoorwegpolitie in Antwerpen”, weet Vranckx.

Eind vorig jaar liet minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) al weten dat de spoorwegpolitie enkel nog op treinen, perrons en sporen moet werken en dus niet in de stations zelf. De kantoren van Leuven, Hasselt en Brugge werden satellietkantoren en enkel in Antwerpen, Gent, Brussel, Luik en Charleroi zijn er nog dispatchings. Er wordt gevreesd dat er meer criminaliteit in en rond de stations zal komen door deze maatregel, maar minister Jambon spreekt dat tegen. “Het tegendeel is waar. De bedoeling is om de dienst performanter te maken”, zei zijn woordvoerder Olivier Van Raemdonck eerder. “Dit is geen besparing. We willen de agenten van deze gespecialiseerde dienst gewoon meer letterlijk op de treinen, de perrons en de sporen, in plaats van in een kantoor. Net zoals de wegpolitie op de snelweg moet”, zo klinkt het.

Stations horen volgens die redenering niet bij de taken van de spoorwegpolitie, wel bij die van de lokale politie. “Een gauwdiefstal in het station is hetzelfde als een gauwdiefstal in het winkelcentrum. De eerstelijnspolitiezorg is geen taak voor een gespecialiseerde dienst als de spoorwegpolitie”, zegt Van Raemdonck. Om de veiligheid in de stations en de stationsomgevingen te verhogen, hebben de lokale en federale politie nieuwe protocolovereenkomsten gesloten.