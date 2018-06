Tobback: "Enige die in Leuven bomen kapt, is Ben Weyts" 26 juni 2018

02u40 0 Leuven Burgemeester Louis Tobback (sp.a) haalt zwaar uit naar Zeger Debyser van N-VA. Die laatste ging lintjes hangen rond de bomen in de Kardinaal Mercierlaan omdat ze volgens Debyser gekapt dreigen te worden. "Er is nog geen beslissing. Debyser zou zich moeten schamen voor zijn beweringen", aldus Tobback.

Verliest de mooiste dreef van Heverlee haar bomen of niet? Fractieleider Zeger Debyser (N-VA) blijft erbij dat de kastanjebomen in de Kardinaal Mercierlaan bedreigd worden met kap door de aanleg van een nieuw fietspad en een nieuwe riolering. N-VA lanceerde zelfs al een petitie maar net zoals schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) omschrijft burgemeester Louis Tobback de beweringen als 'totale onzin'. "Die nieuwe riolering moet er komen maar over de kap van de bomen is helemaal nog niets beslist. Het is wel zo dat een deel van de bomen is aangetast door de mineermot. Momenteel worden alle mogelijkheden onderzocht maar Zeger Debyser zou zich moeten schamen door nu al te stellen dat we die bomen zullen kappen. Het is eigenlijk nog degoutanter dan die ene keer toen N-VA beweerde dat we met een financieel tekort zaten in de Leuvense stadskas. Debyser zou net zo goed kunnen beweren dat ik gisteren het postkantoor heb overvallen...Wij hebben in heel Leuven geen groen verwijderd dat we niet dubbel en dik hebben vervangen. De enige die in Leuven bomen kapt zonder meer is Ben Weyts van N-VA, nota bene zonder iets te laten weten. Debyser en co zouden beter zedig hun mond houden..." (BMK)